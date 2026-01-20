রসনা

গাজরের আচারের রেসিপি

শীতের গাজরের স্বাদই আলাদা। রঙিন এই সবজি দিয়ে বানানো যায় নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

গাজরের আচারছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • গাজর: ৩ কাপ (জুলিয়ান কাট)

  • মুলা: ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)

  • সবুজ: ক্যাপসিকাম ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)

  • আদা: আধা কাপ (জুলিয়ান কাট)

  • পেঁয়াজ: ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)

  • রসুন: ২ কোয়া

  • ভিনেগার: ২ কাপ

  • লবণ: আধা চা-চামচ

  • চিনি: আধা চা-চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • গোটা ধনে: আধা চা-চামচ।

প্রণালি

গাজর, মুলা, ক্যাপসিকাম, আদা ও পেঁয়াজ শুকনা কাপড়ে মুছে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন। বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে পরিষ্কার, শুকনা কাচের বয়ামে ভরে নিন। ঢাকনা বন্ধ করে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন। ২-৩ দিন পর খাওয়ার উপযোগী হবে।

