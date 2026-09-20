ছোলার ডালের বরফির রেসিপি
উপকরণ
ছোলার ডাল (ভিজিয়ে নেওয়া): ২ কাপ
তরল দুধ: ২ কাপ
ঘি: আধা কাপ
চিনি: ১ কাপ
এলাচি ৫টি
প্রণালি
ভিজিয়ে রাখা ছোলার ডাল, দুধ ও সামান্য লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।
ঠান্ডা করে ব্লেন্ড করুন।
অর্ধেক পরিমাণ ঘি প্যানে দিয়ে আস্ত এলাচি ফোড়ন দিন।
এবার বেটে রাখা ডাল এবং চিনি একসঙ্গে দিয়ে নাড়তে থাকুন।
চিনি থেকে বের হওয়া পানি শুকিয়ে গেলে তাতে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আরও নাড়তে থাকুন।
দলা পাকিয়ে প্যানের গা ছেড়ে এলে বাকিটুকু ঘি দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নামিয়ে নিন।
এবার নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
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