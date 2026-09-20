রসনা

ছোলার ডালের বরফির রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
ছোলার ডালের বরফিছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • ছোলার ডাল (ভিজিয়ে নেওয়া): ২ কাপ

  • তরল দুধ: ২ কাপ

  • ঘি: আধা কাপ

  • চিনি: ১ কাপ

  • এলাচি ৫টি

প্রণালি

  • ভিজিয়ে রাখা ছোলার ডাল, দুধ ও সামান্য লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।

  • ঠান্ডা করে ব্লেন্ড করুন।

  • অর্ধেক পরিমাণ ঘি প্যানে দিয়ে আস্ত এলাচি ফোড়ন দিন।

  • এবার বেটে রাখা ডাল এবং চিনি একসঙ্গে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

  • চিনি থেকে বের হওয়া পানি শুকিয়ে গেলে তাতে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আরও নাড়তে থাকুন।

  • দলা পাকিয়ে প্যানের গা ছেড়ে এলে বাকিটুকু ঘি দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নামিয়ে নিন।

  • এবার নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

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