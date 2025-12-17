রসনা

চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিংয়ের রেসিপি

শীতের বিকেলে বানিয়ে নিন গরম–গরম চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিং–এর নাশতা। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিংছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • মুরগির কিমা ২ কাপ

  • আদাবাটা ১ চা-চামচ

  • রসুনবাটা আধা চা-চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • সয়া সস ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ

  • পুদিনাপাতা মিহিকুচি ১ চা-চামচ

  • বাসমতী চাল ১ কাপ

  • লবণ সামান্য

প্রণালি

মাংস আর বাসমতি চালের এই নাশতা খেতেও সুস্বাদু
ছবি: খালেদ সরকার

  • বাসমতী চাল পরিষ্কার করে ধুয়ে সামান্য লবণ–পানিতে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে চালের পানি ঝরিয়ে নিন।

  • কিমার সঙ্গে আদাবাটা, রসুনবাটা, সয়া সস, গোলমরিচ গুঁড়া ও পুদিনা ভালোভাবে মেশান। গোল গোল করে বল তৈরি করুন।

  • এবার চালে মাংসের বলগুলো গড়িয়ে নিন।

  • ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভাপে দিন।

  • সেদ্ধ হলে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

