সাহ্রিতে শসা চিংড়ি রাঁধবেন যেভাবে
পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। রোজা রেখে সারাদিন সুস্থ্য থাকতে খেতে হবে আরামদায়ক খাবার। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
চিংড়ি (মাঝারি) ২৫০ গ্রাম
শসা আধা কেজি
পেঁয়াজকুচি আধা কাপ
আদাবাটা আধা চা-চামচ
রসুনবাটা আধা চা-চামচ
হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ
মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
কাঁচা মরিচ ফালি কয়েকটা
লবণ পরিমাণমতো
টমেটো ১টি
ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ
শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ
প্রণালি
মাঝারি আকারের চিংড়ির মাথা ফেলে ধুয়ে রাখুন।
শসার সবুজ আবরণ ও ভেতরের বিচির অংশ ফেলে লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন।
তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি অল্প ভেজে নিন।
হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, চিংড়ি দিয়ে কয়েক মিনিট ভাজুন, আদাবাটা, রসুনবাটা দিন।
প্রয়োজনে অল্প পানি দিয়ে ভাজুন।
এবার শসার টুকরা দিয়ে নাড়ুন।
পরিমাণমতো পানি ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিন।
১৫ মিনিট পর টমেটো টুকরা দিন।
হয়ে গেলে ধনে পাতা, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে কয়েক মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন।