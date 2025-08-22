রসনা

তালের সরু চাকলি পিঠার রেসিপি

ভারী বৃষ্টি, কিন্তু গরম কমছে না। কারণ, তাল পাকানো ভাদ্র চলে এসেছে। এ সময়ই বানাবেন তালের নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়

তালের সরু চাকলি পিঠা
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

তালের ক্বাথ ১টি, পোলাওয়ের চালের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম, চিনি আধা কাপ বা স্বাদমতো, নারকেলকুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল ২-৩ চা-চামচ বা প্রয়োজনমতো, পানি প্রয়োজনমতো।

প্রণালি

একটি বড় বাটিতে তেল ছাড়া বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। নরম ও মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণটি খুব পাতলা বা খুব ঘন হবে না। একটা তাওয়ায় হালকা তেল মাখিয়ে নিন। প্যান গরম হলে এক বড় চামচ মিশ্রণ দিন। গোল করে ছড়িয়ে দিন, যেন পাতলা চাকলি হয়। দুপাশ পাটিসাপটা পিঠার মতো সোনালি হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। গরম-গরম চাকলি পরিবেশন করুন।

