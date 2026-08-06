গ্যাস না থাকলেও রাঁধা যায় জাফরানি বাটার চিকেন রাইস বোল, দেখুন রেসিপি

গ্যাস না থাকলেও রাঁধা যায় জাফরানি বাটার চিকেন রাইস বোল, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
উপকরণ
সেদ্ধ করা বাসমতী চাল: ৩ কাপ
কিউব করে কাটা হাড়ছাড়া মুরগি: ৩০০ গ্রাম
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ
টমেটো পেস্ট: ২ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
মাখন: ২ টেবিল চামচ
ফ্রেশ ক্রিম: আধা কাপ
জাফরান: ১ চিমটি
গরম তরল দুধ: ২ টেবিল চামচ
চিনি: ১ চা-চামচ
গরমমসলার গুঁড়া: আধা চা-চামচ
সাজানোর জন্য ধনেপাতাকুচি: সামান্য
প্রণালি
মাইক্রোওভেনে দেওয়া যাবে, এমন একটি বাটিতে মুরগি, আদা-রসুনবাটা, টমেটো পেস্ট ও লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে হাই পাওয়ারে ৬ মিনিট রান্না করুন।
এরপর বাটি বের করে মাখন, ফ্রেশ ক্রিম, জাফরান-ভেজানো দুধ, চিনি ও গরমমসলার গুঁড়া মিশিয়ে আবার হাই পাওয়ারে ৩ মিনিট রান্না করুন।
এবার পরিবেশনের পাত্রে সেদ্ধ করা বাসমতী চাল নিয়ে তার ওপর মুরগি ছড়িয়ে দিন এবং ২ মিনিট গরম করুন।
শেষে ধনেপাতা কুচি ও সামান্য মাখন দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।