বাঁধাকপির পকেট বানানোর রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ
মাঝারি আকারের বাঁধাকপির পাতা ৭-৮টি, তেল ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, আদা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টি (কুচি করা), বাঁধাকপিকুচি ১ কাপ, গাজরকুচি আধা কাপ, সয়া সস ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
বাঁধাকপির পাতা দিয়ে আগে পকেট তৈরি করে নিন। এ জন্য বাঁধাকপির পাতা ব্লাঞ্চ (ফুটন্ত পানিতে অল্পক্ষণ রেখে সঙ্গে সঙ্গে বরফপানিতে চুবানো) করে পানি ঝরিয়ে রাখুন।
কড়াইয়ে তেল গরম করে রসুন ও আদা ভাজুন। পেঁয়াজ দিন এবং ১ মিনিট নেড়েচেড়ে নিন। বাঁধাকপি ও গাজরকুচি দিয়ে উচ্চ তাপে ৩-৪ মিনিট ভাজুন। সয়া সস, লবণ, গোলমরিচ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণ ঠান্ডা হতে দিন।
এটাই ফিলিং হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এবার আগে থেকে সেদ্ধ করা পাতার মাঝখানে এই ফিলিং দিয়ে চারপাশ থেকে পাতা মুড়িয়ে দিন। ট্রেতে তেল ব্রাশ করে পকেটগুলো রেখে ১০ থেকে ১২ মিনিট ভাপ দিন।
স্বচ্ছ ও নরম দেখালে বুঝবেন হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।