রসনা

মেথি দিয়ে গরুর মাথা বা গাল চাপা ভুনার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ

মেথি দিয়ে গরুর মাথা বা গাল চাপা ভুনাছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • গরুর মাথা (গাল, চাপা, মাথার কিছু মাংস, হাড়, জিহ্বা, মগজসহ): ২ কেজি

  • পেঁয়াজবাটা: পৌনে এক কাপ

  • আদাবাটা: ৪ চা-চামচ

  • রসুনবাটা: ২ চা-চামচ

  • হলুদগুঁড়া: ৪ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ৪ চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া: ৪ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ৪ চা-চামচ

  • দারুচিনি (২ সেমি): ৬ টুকরা

  • তেজপাতা: ৪টি

  • লবণ: ২ চা-চামচ

  • তেল: আধা কাপ

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • মেথি: ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • মাথার সব ধরনের অংশ টুকরা করে ২ কেজি মেপে নিন।

  • লবণ মেখে ৩০ মিনিট রেখে গরম পানি দিয়ে ৭ থেকে ৮ বার ভালো করে ধুয়ে নিন।

  • এবারে একটি হাঁড়িতে মাংস নিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচি ও আধা কাপ তেল ও দারুচিনি বাদে বাকি সব উপকরণ একবারে দিয়ে চুলায় ঢেকে রান্না করুন।

  • মসলার সঙ্গে মাংস মাখাবেন না। ১৫-২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে মাংস কষিয়ে নিন।

  • দেড় থেকে ২ কাপ ফুটানো গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন।

  • সেদ্ধ না হলে আরও কিছু গরম পানি দিয়ে রান্না করুন।

  • মাংস সেদ্ধ হলে একটি প্যানে বাকি তেল গরম করে দারুচিনি ও মেথির ফোড়ন দিন।

  • মেথি কালো হয়ে উঠলে তেল ছেঁকে মেথি উঠিয়ে ফেলুন।

  • পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে সেদ্ধ করে রাখা মাংস দিয়ে বাগার দিন।

  • মিশিয়ে নেড়ে, ঢেকে মৃদু আঁচে রান্না করুন।

  • তেল ছাড়া শুরু করলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

