রুইয়ের মাথায় আলু চচ্চড়ির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ

রুইয়ের মাথায় আলু চচ্চড়িছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • রুই মাছের মাথা (৩০০ গ্রাম): ১টি

  • আলু (লম্বালম্বি কেটে নিতে হবে): ৩টি

  • পেঁয়াজকুচি: সিকি কাপ

  • পেঁয়াজবাটা: আধা কাপ

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • জিরাবাটা: ১ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ২ চা-চামচ

  • লবণ: ১ চা-চামচ অথবা স্বাদমতো

  • টমেটো (টুকরা করা): ১টি

  • কাঁচা মরিচ: ৪টি

  • তেল: সিকি কাপ

প্রণালি

  • রুই মাছের মাথায় লবণ মেখে ১৫ মিনিট রেখে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।

  • প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে নিন।

  • এবার সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে লবণ ও পানি দিন।

  • আরও কিছুক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নিয়ে মাছের মাথা দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন।

  • মাথাটা উঠিয়ে রাখুন। এবারে আলু দিয়ে কষিয়ে দিন।

  • আলু সেদ্ধ হওয়ার জন্য পানি দিন। আলু সেদ্ধ হয়ে এলে টমেটোকুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন।

  • সামান্য পানি ও কষানো মাছের মাথা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন।

  • ভুনা ভুনা হয়ে তেল ওপরে উঠলে নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

