রসনা

বিফ চিলি ড্রাইয়ের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা

বিফ চিলি ড্রাইছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • হাড় ও চর্বি ছাড়া গরুর মাংস: ৪০০ গ্রাম (পাতলা করে কাটা)

  • ডিম: ১টি

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ

  • লাইট সয়া সস: ১ চা-চামচ

  • ডার্ক সয়া সস: ১ চা-চামচ

  • সুইট চিলি সস: ১ চা-চামচ

  • অয়েস্টার সস: ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া: স্বাদমতো

  • লাল ও সবুজ ক্যাপসিকাম: আধা কাপ (জুলিয়ান করে কাটা)

  • আদা: ১ ইঞ্চি (জুলিয়ান করে কাটা)

  • রসুনকিমা: ১ চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৪–৫টা (মাঝখান দিয়ে ফালি করে বীজ ফেলে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে)

  • চিনি: স্বাদমতো

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ভাজার জন্য

  • তেল: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • মাংসে ডিম, লবণ, চিনি, অল্প করে লাইট ও ডার্ক সয়া সস, গোলমরিচগুঁড়া, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে রাখতে হবে আধা ঘণ্টার জন্য।

  • তারপর পর্যাপ্ত গরম তেলে মাংসের স্লাইসগুলো ধীরে ধীরে দিয়ে দিন।

  • ৩–৪ মিনিট ভেজে তুলে নিতে হবে।

  • এবার অন্য একটা কড়াইয়ে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে নিন।

  • রসুনকিমা দিয়ে দিন।

  • হালকা সুঘ্রাণ বের হলেই জুলিয়ান কাটে কাটা আদা ও ক্যাপসিকাম দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

  • তারপর একে একে সব সস, কাঁচা মরিচ ও অল্প পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

  • ভেজে রাখা মাংস দিয়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিলেই বিফ চিলি ড্রাই তৈরি।

