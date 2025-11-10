বিফ চিলি ড্রাইয়ের রেসিপি

বিফ চিলি ড্রাইয়ের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা
উপকরণ
হাড় ও চর্বি ছাড়া গরুর মাংস: ৪০০ গ্রাম (পাতলা করে কাটা)
ডিম: ১টি
কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ
লাইট সয়া সস: ১ চা-চামচ
ডার্ক সয়া সস: ১ চা-চামচ
সুইট চিলি সস: ১ চা-চামচ
অয়েস্টার সস: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচগুঁড়া: স্বাদমতো
লাল ও সবুজ ক্যাপসিকাম: আধা কাপ (জুলিয়ান করে কাটা)
আদা: ১ ইঞ্চি (জুলিয়ান করে কাটা)
রসুনকিমা: ১ চা-চামচ
কাঁচা মরিচ: ৪–৫টা (মাঝখান দিয়ে ফালি করে বীজ ফেলে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে)
চিনি: স্বাদমতো
লবণ: স্বাদমতো
তেল: ভাজার জন্য
তেল: ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
মাংসে ডিম, লবণ, চিনি, অল্প করে লাইট ও ডার্ক সয়া সস, গোলমরিচগুঁড়া, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে রাখতে হবে আধা ঘণ্টার জন্য।
তারপর পর্যাপ্ত গরম তেলে মাংসের স্লাইসগুলো ধীরে ধীরে দিয়ে দিন।
৩–৪ মিনিট ভেজে তুলে নিতে হবে।
এবার অন্য একটা কড়াইয়ে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে নিন।
রসুনকিমা দিয়ে দিন।
হালকা সুঘ্রাণ বের হলেই জুলিয়ান কাটে কাটা আদা ও ক্যাপসিকাম দিয়ে হালকা ভেজে নিন।
তারপর একে একে সব সস, কাঁচা মরিচ ও অল্প পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।
ভেজে রাখা মাংস দিয়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিলেই বিফ চিলি ড্রাই তৈরি।