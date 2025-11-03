গার্লিক বিফ স্প্যাগেটির রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
স্প্যাগেটি করার উপকরণ
রসুনকুচি সিকি চা-চামচ, টমেটোকুচি আধা চা-চামচ, সুইট কর্ন ১ চা-চামচ, অরিগানো আধা চা-চামচ, ইতালিয়ান সিজনিং আধা চা-চামচ, পারমিজান চিজ গ্রেটেড কিছুটা স্প্যাগেটি ১৬০ গ্রাম, লেবুর রস ১ চা-চামচ, শুকনো বেসিল আধা চা-চামচ, সাদা তেল দেড় চামচ।
স্প্যানিশ গার্লিক বিফের উপকরণ
সেদ্ধ গরুর কিমা বা ছোট করে কাটা মাংস ১৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ গোল করে কাটা ১টি, রসুনকুচি 8টি কোয়া, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, পার্সলেকুচি ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, মাখন ১ চা-চামচ, সাদা তেল ১ চা-চামচ।
প্রণালি
একটি সসপ্যানে পানি গরম করে তাতে অল্প লবণ ও তেল দিয়ে স্প্যাগেটি সেদ্ধ করে নিন। স্প্যাগেটি সেদ্ধ হলে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার প্যানে তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি, টমেটো কুচি, সুইট কর্ণ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে সেদ্ধ করে রাখা স্প্যাগেটি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিন।
এবার স্প্যাগেটিতে একে একে অরিগানো, শুকনো বেসিল, ইতালিয়ান সিজনিং, লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি প্লেটে নামিয়ে লেবুর রস ছড়িয়ে ওপর দিয়ে গ্রেট করা চিজ দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে প্যান স্প্যাগেটি।
অন্যদিকে একটি বাটিতে সেদ্ধ কিমা নিয়ে তাতে আদাবাটা, রসুনবাটা, পেঁয়াজ গোল করে কাটা, লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স, পার্সলেকুচি দিয়ে মেখে নিন।
এবার একটি প্যানে সাদা তেল গরম করে তাতে মেখে রাখা কিমা দিয়ে দিন। ভালো করে রান্না করে মাখন দিয়ে নামিয়ে স্প্যাগেটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।