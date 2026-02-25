ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেঁয়াজুর রেসিপি দেখুন

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেঁয়াজুর রেসিপি দেখুন
পেঁয়াজু, তবে একটু অন্যরকম। ইফতারে যারা পেঁয়াজু খেতে ভালোবাসেন, এভাবে একবার বানিয়ে দেখতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
ডাল (মসুর, খেসারি বা বুট) ১ কাপ
আদাবাটা আধা চা-চামচ
হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ
মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ
কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
রোস্টেড তিল ১ টেবিল চামচ
বড় আলু ২-৩টা
প্রণালি
ডাল পরিষ্কার করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন।
২ ঘণ্টা পর ডাল ফুলে উঠলে পানি ঝরিয়ে বেটে নিন। বেশি মিহি করে বাটবেন না।
পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুচি করে নিন।
বাটা ডালের সঙ্গে আদা বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, রোস্টেড তিল, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে নিন।
আলুর খোসা ফেলে চিকন লম্বা করে কেটে নিন।
সামান্য লবণ দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে নিন।
আলুর মধ্যে ডাল মুড়িয়ে ডুবে তেলে ভেজে নিন।
আরও পড়ুন