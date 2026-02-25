রসনা

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেঁয়াজুর রেসিপি দেখুন

পেঁয়াজু, তবে একটু অন্যরকম। ইফতারে যারা পেঁয়াজু খেতে ভালোবাসেন, এভাবে একবার বানিয়ে দেখতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেঁয়াজুছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • ডাল (মসুর, খেসারি বা বুট) ১ কাপ

  • আদাবাটা আধা চা-চামচ

  • হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • রোস্টেড তিল ১ টেবিল চামচ

  • বড় আলু ২-৩টা

প্রণালি

  • ডাল পরিষ্কার করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন।

  • ২ ঘণ্টা পর ডাল ফুলে উঠলে পানি ঝরিয়ে বেটে নিন। বেশি মিহি করে বাটবেন না।

  • পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুচি করে নিন।

  • বাটা ডালের সঙ্গে আদা বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, রোস্টেড তিল, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে নিন।

  • আলুর খোসা ফেলে চিকন লম্বা করে কেটে নিন।

  • সামান্য লবণ দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে নিন।

  • আলুর মধ্যে ডাল মুড়িয়ে ডুবে তেলে ভেজে নিন।

