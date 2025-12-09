রসনা

ভাপা পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

ভাপা পিঠাছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • চালের গুঁড়া: ৫০০ গ্রাম

  • লবণ: আধা চা-চামচ

  • গরম পানি: প্রয়োজনমতো (প্রায় ১ কাপ বা একটু বেশি)

  • নারকেল: কোরানো ১ কাপ

  • পাটালি গুড়: আধা কাপ

  • এলাচিগুঁড়া: সামান্য।

প্রণালি

  • একটি পাত্রে চালের গুঁড়া আর লবণ মেশান। হালকা গরম পানি অল্প অল্প করে ছিটিয়ে দিন।

  • এমন করে মেশাবেন যেন গুঁড়া ভেজা ভেজা হয়। মুঠো করে ধরলে জমাট বাঁধবে, কিন্তু চাপ ছাড়লে ভেঙে যাবে। এটাই নিখুঁত ভাপা পিঠার গুঁড়ি।

  • কোরানো নারকেল গরম প্যানে নেড়ে একটু শুকিয়ে নিন। এরপর গুড় যোগ করে কম আঁচে মেশান যতক্ষণ না নরম হয়ে যায়।

  • এলাচিগুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। পাতলা কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ে নিন।

  • এই কাপড়ের মধ্যে একটা ছোট বাটি রাখুন। এবার বাটির ওপর প্রথমে অল্প ভেজা গুঁড়ির এক স্তর দিন।

  • তার ওপর এক স্তর নারকেল আর গুড়ের পুর দিন। আবার গুঁড়ি দিয়ে ঢেকে হালকা চাপ দিন। এবার কাপড়টি দিয়ে পুরো বাটিটি মুড়িয়ে নিন।

  • এবার ভাপার পানি ফুটে উঠলে ওই বাটিটি উল্টো করে ছাঁচে বসিয়ে ৫ থেকে ৮ মিনিট ভাপিয়ে নিন।

  • কাপড় ধরে পিঠা তুলে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

টিপস

গুঁড়ি তৈরির সময় পানি বেশি হয়ে গেলে পিঠা শক্ত হয়, কম হলে ভাঙা ভাঙা হয়। তাই গরম পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেশাবেন। পিঠা ভাপে দেওয়ার আগে পানির পাত্রের পানি ভালোভাবে ফুটে ওঠা চাই।

