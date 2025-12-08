রসনা

ইলিশের মাথায় টমেটোর খাট্টা মিঠার রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
ইলিশের মাথায় টমেটোর খাট্টা মিঠাছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • পাকা টমেটো: ৫০০ গ্রাম

  • ইলিশের মাথা: ১টি

  • হলুদগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • আদা ও রসুনবাটা: আধা চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • রসুনকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • পানি: সাড়ে তিন কাপ

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • চিনি: ১ চা-চামচ

  • তেঁতুলের ক্বাথ: ২ টেবিল চামচ

  • সয়াবিন তেল: ৪ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • ইলিশ মাছের মাথা পরিষ্কার করে কেটে লবণ মেখে রাখুন। ১৫ মিনিট পর ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • প্যানে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে সিকি কাপ পেঁয়াজ ও মাছের মাথা হালকা সোনালি করে ভেজে নিন।

  • মাথা উঠিয়ে রেখে তাতে বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কষান। সামান্য পানি দিয়ে আবার মসলা কষিয়ে নিন।

  • পাশের চুলায় টমেটো ধুয়ে ৪ টুকরা করে ১ কাপ পানি, আধা চা-চামচ লবণ ও সিকি চা-চামচ হলুদ-মরিচের গুঁড়া দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। নামিয়ে ঠান্ডা করুন।

  • অন্যদিকে মসলা কষানো হলে ভেজে রাখা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। সামান্য লবণ ও পানি দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন।

  • সেদ্ধ করা টমেটো ১ কাপ পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন। এবারে কষানো মাছের মাথা তা দিয়ে দেড় কাপ পানি মিশিয়ে রান্না করুন।

  • দু–একবার ফুটে উঠলে কাঁচা মরিচ ও তেঁতুলের কাঁথ দিন। নেড়ে চিনি দিন।

  • একটি প্যানে বাকি তেল গরম করে অবশিষ্ট পেঁয়াজ ও রসুনকুচি সোনালি করে ভেজে টমেটোর খাট্টা মিঠায় দিয়ে নাড়ুন।

  • দু–একবার ফুটে উঠলে নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

  • স্যুপের মতো এই খাট্টা মিঠা খালিও খাওয়া যাবে।

