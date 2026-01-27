রসনা

ভুনা হাঁসের মাংসের রেসিপি

গ্রাম থেকে শহর—সবখানেই এ সময় হাঁসের মাংসের কদর বাড়ে। রাতের খাবারে ভুনা হাঁসের মাংস খেতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

ভুনা হাঁসের মাংসছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • হাঁসের মাংস: ১ কেজি (কেটে নেওয়া)

  • লবণ: স্বাদমতো

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ১ থেকে দেড় চা-চামচ

  • পেঁয়াজবাটা: ৩ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা: ২ চা-চামচ

  • রসুনবাটা ২ চা-চামচ

  • শর্ষের তেল: আধা কাপ

  • তেজপাতা: ২টি

  • দারুচিনি: ১ টুকরা

  • এলাচি: ৩-৪টি

  • পেঁয়াজকুচি: ৪-৫টি

  • ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৬-৮টি (চেরা)

  • পানি: প্রয়োজনমতো

  • মটরশুঁটি: আধা কাপ (ঐচ্ছিক)

  • গরমমসলার গুঁড়া: আধা চা-চামচ।

ভুনা হাঁসের মাংস
ছবি: সুমন ইুসুফ

প্রণালি

হাঁসের মাংসের সঙ্গে লবণ, হলুদ, মরিচগুঁড়া, আদা, রসুন ও পেঁয়াজবাটা মেখে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচি দিন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভালোভাবে লালচে করে ভাজুন। এবার ম্যারিনেট করা হাঁসের মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে কষান, যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। ধনে ও জিরাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ যোগ করে আবার কষান। প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন এবং কম আঁচে হাঁস নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে মটরশুঁটি ও গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে পাঁচ মিনিট দমে রাখুন।

