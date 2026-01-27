ভুনা হাঁসের মাংসের রেসিপি
গ্রাম থেকে শহর—সবখানেই এ সময় হাঁসের মাংসের কদর বাড়ে। রাতের খাবারে ভুনা হাঁসের মাংস খেতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
হাঁসের মাংস: ১ কেজি (কেটে নেওয়া)
লবণ: স্বাদমতো
হলুদগুঁড়া: ১ চা–চামচ
মরিচগুঁড়া: ১ থেকে দেড় চা-চামচ
পেঁয়াজবাটা: ৩ টেবিল চামচ
আদাবাটা: ২ চা-চামচ
রসুনবাটা ২ চা-চামচ
শর্ষের তেল: আধা কাপ
তেজপাতা: ২টি
দারুচিনি: ১ টুকরা
এলাচি: ৩-৪টি
পেঁয়াজকুচি: ৪-৫টি
ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: ১ চা-চামচ
কাঁচা মরিচ: ৬-৮টি (চেরা)
পানি: প্রয়োজনমতো
মটরশুঁটি: আধা কাপ (ঐচ্ছিক)
গরমমসলার গুঁড়া: আধা চা-চামচ।
প্রণালি
হাঁসের মাংসের সঙ্গে লবণ, হলুদ, মরিচগুঁড়া, আদা, রসুন ও পেঁয়াজবাটা মেখে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচি দিন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভালোভাবে লালচে করে ভাজুন। এবার ম্যারিনেট করা হাঁসের মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে কষান, যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। ধনে ও জিরাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ যোগ করে আবার কষান। প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন এবং কম আঁচে হাঁস নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে মটরশুঁটি ও গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে পাঁচ মিনিট দমে রাখুন।