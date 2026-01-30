মাছের পিৎজা খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি

মাছের পিৎজা খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি
মাছের পিৎজার রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
ডোয়ের উপকরণ
ময়দা ২ কাপ
লবণ সামান্য
চিনি আধা চা-চামচ
জলপাই তেল ২ টেবিল চামচ
হালকা গরম পানি ১ কাপ
ইস্ট ১ চা-চামচ
পিৎজা টপিংয়ের জন্য
রুই মাছের কিমা ১ কাপ
টমেটো সস আধা কাপ
ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা ১ কাপ
অরিগানো আধা চা-চামচ
চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া সামান্য
লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে ইস্ট পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
এবার একটি পাত্রে ডোয়ের সব উপকরণ ভালোভাবে মেখে ঢেকে গরম জায়গায় রেখে দিন।
মাছের কিমায় সামান্য লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া মেখে নিন।
মিশ্রণটি ভাপিয়ে নিতে হবে।
এরপর ঠান্ডা করে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিন।
এবার ডো থেকে পরিমাণমতো নিয়ে ছোট আকারে রুটি বানিয়ে তার ওপর টমেটো সস ছড়িয়ে দিন।
এরপর ক্যাপসিকাম, সেদ্ধ করা মাছের কেকের কিউব ও বাকি সব উপকরণ দিয়ে দিন।
সাজিয়ে ১৮০ ডিগ্রি°সেলসিয়াসে ১৫ থেকে ২০ মিনিট বেক করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
