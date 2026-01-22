ঢাকাইয়া ভেলপুরির রেসিপি

ঢাকাইয়া ভেলপুরির রেসিপি
বিকেল বা সন্ধ্যায় হালকা খাবার ভালো লাগে। ঢাকাইয়া ভেলপুরির মতো মুখরোচক খাবার তো বাড়িতেই তৈরি করা যায়। রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
ভেলপুরির জন্য: সুজি এক কাপ, ময়দা আধা কাপ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, লবণ সিকি চা-চামচ, কুসুম গরম পানি আধা কাপ এবং তেল খামির তৈরি ও ডুবো তেলে ভাজার জন্য।
পুরের জন্য: সেদ্ধ ডাবলি আধা কাপ (লবণ দিয়ে), আলু মাঝারি আকারের তিনটি, চাট মসলা এক চা-চামচ, শুকনা মরিচ টেলে গুঁড়া করা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুঁচি পাঁচটি, পেঁয়াজকুঁচি একটি, ধনেপাতাকুঁচি দুই টেবিল চামচ ও লবণ আধা চা-চামচ।
তেঁতুলের সসের জন্য: তেঁতুল ৫০ গ্রাম, ভাজা জিরার গুঁড়া পৌনে এক চা-চামচ, ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ, লবণ এক চা-চামচ, বিট লবণ সিকি চা-চামচ ও চিনি দুই চা-চামচ।
সাজানোর জন্য: বেদানা বা আনার দানা, ধনেপাতাকুঁচি, ঝুরি ভাজা ও শসা-টমেটোকুঁচি পরিমাণমতো।
প্রণালি
একটি বাটিতে সুজি, ময়দা, লবণ, বেকিং সোডা ও তেল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে মাখিয়ে শক্ত ডো তৈরি করুন। মাখানো হলে আধা ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। আলু ভালো করে সেদ্ধ করে ছিলে আধা ভাঙা করে নিন।
তাতে সেদ্ধ ডাবলি, চাট মসলা, কাঁচা মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া, ধনেপাতাকুঁচি দিয়ে মিশিয়ে রাখুন। তেঁতুল এক কাপ পানিতে আধা ঘণ্টার মতো ভিজিয়ে রেখে ক্বাথ বের করে নিন। তারপর তাতে সসের সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে বিট করুন।
এবার মেখে রাখা ডো থেকে ছয়টি বল বানিয়ে নিন। একেকটি বল থেকে রুটি বেলে নিন। গোল কিছু নিয়ে মাঝারি আকারে কেটে নিন। এভাবে সব রুটি থেকে মাঝারি আকারের রুটি কেটে নিন। গরম তেলে ভেলপুরিগুলো একটা একটা করে দিয়ে বাদামি করে ভেজে তুলুন।
সব ভাজা হয়ে গেলে ঠান্ডা করে এর ওপর ডাবলি-আলুর মেখে রাখা পুর দিয়ে তেঁতুলের সস, ধনেপাতাকুঁচি, শসা-টমেটোকুঁচি, ঝুরি ভাজা ও আনারের দানা ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।