দেখুন হোয়াইট ক্রিমি সস টেন্ডার লাইনের রেসিপি

রসনা

হোয়াইট ক্রিমি সস টেন্ডার লাইনের রেসিপি দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের স্বত্বাধিকারী তানিয়া শারমিন

উপকরণ:

  • বিফ টেন্ডার লাইন ১৮০ গ্রামের পিস (বেঙ্গল মিটে সঠিক মাপে কেটে দেয়)

  • ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • শর্ষেগুঁড়া ১ চা–চামচ

  • লেবুর রস ২ টেবিল চামচ

  • মাখন ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া আধা চা–চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

প্রণালি

  • মাংসের পিসে লবণ ও গোলমরিচ মেখে কিছু সময় ম্যারিনেট করুন।

  • ননস্টিক ফ্রাই প্যানে প্রতি পাশ ৩ মিনিট করে ভেজে ভেতরটা রসালো থাকতেই তুলে রাখুন।

  • একই পাত্রে পেঁয়াজকুচি ভেজে নরম করে লেবুর রস দিয়ে ১ মিনিট জ্বাল দিন।

  • এবার ক্রিম ও শর্ষে দিয়ে নাড়ুন। সস ঘন ও মসৃণ হলে লবণ দেখে নামান।

  • পরিবেশন প্লেটে স্টেক বসিয়ে সস ঢেলে দিন।

  • ওপরে সামান্য গোলমরিচগুঁড়া ছিটিয়ে দিতে পারেন।

