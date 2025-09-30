রসনা

পূজায় অপু বিশ্বাসের প্রিয় খাবার মহাষ্টমীর ভোগের থালা, দেখুন তাঁর দেওয়া রেসিপি

পূজার খাবারের মধ্যে অভিনেত্রী অপু বিশ্বাসের প্রিয় মহাষ্টমীর ভোগের থালা। সেখানে পায়েস থাকবেই। নকশার পাঠকদের জন্য সেটা রেঁধেই পরিবেশন করলেন এই অভিনেত্রী।

মহাষ্টমীর ভোগের থালা

উপকরণ

  • দুধ: ১ লিটার

  • চাল: ১ মুঠো

  • তেজপাতা: ২টি

  • সাদা এলাচিদানা: ২টি

  • চিনি: ৪ চামচ বা পরিমাণমতো

  • ঘি: ১ চামচ।

প্রণালি

দুধ জ্বাল দিতে হবে। একটু ঘন হয়ে এলে তাতে চাল দিয়ে দিন। চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ফোটাতে হবে। চিনি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। দুধ ঘন হয়ে এলে নামানোর আগে ওপরে এক চামচ ঘি ছড়িয়ে দিন।

আরও পড়ুন

মা শিল্পী সরকার অপুকে নিয়ে তিন পদের ইলিশ রাঁধলেন অভিনেতা ইয়াশ রোহান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন