পূজায় অপু বিশ্বাসের প্রিয় খাবার মহাষ্টমীর ভোগের থালা, দেখুন তাঁর দেওয়া রেসিপি

পূজায় অপু বিশ্বাসের প্রিয় খাবার মহাষ্টমীর ভোগের থালা, দেখুন তাঁর দেওয়া রেসিপি
পূজার খাবারের মধ্যে অভিনেত্রী অপু বিশ্বাসের প্রিয় মহাষ্টমীর ভোগের থালা। সেখানে পায়েস থাকবেই। নকশার পাঠকদের জন্য সেটা রেঁধেই পরিবেশন করলেন এই অভিনেত্রী।
উপকরণ
দুধ: ১ লিটার
চাল: ১ মুঠো
তেজপাতা: ২টি
সাদা এলাচিদানা: ২টি
চিনি: ৪ চামচ বা পরিমাণমতো
ঘি: ১ চামচ।
প্রণালি
দুধ জ্বাল দিতে হবে। একটু ঘন হয়ে এলে তাতে চাল দিয়ে দিন। চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ফোটাতে হবে। চিনি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। দুধ ঘন হয়ে এলে নামানোর আগে ওপরে এক চামচ ঘি ছড়িয়ে দিন।