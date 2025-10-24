জাম্বুরার সালাদের রেসিপি
জাম্বুরার সালাদের রেসিপি দিয়েছে সেলিনা আক্তার
জাম্বুরার সালাদ
সালাদের ড্রেসিং: ফিশ সস ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ব্রাউন সুগার ১ টেবিল চামচ, রেড চিলি ১টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, ব্রাউন সুগার ১ টেবিল চামচ, ফিশ সস ১ টেবিল চামচ, রোস্টেড চিলি পাউডার ১ চা চামচ, লবণ এক চিমটি। সব একসঙ্গে ভালো করে মিক্সড করে ড্রেসিং তৈরি করে রাখুন।
উপকরণ: জাম্বুরা ২০০ গ্রাম, কোড়ানো নারকেল ভাজা সিকি কাপ, চিনাবাদাম ভাজা সিকি কাপ (গুঁড়া করা), স্প্রিং অনিয়নের কুচি সামান্য, লেবুপাতার কুচি পছন্দমতো, পুদিনা ও ধনেপাতা স্বাদমতো।
প্রণালি: প্রথমে জাম্বুরার খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের কোয়াগুলো আলাদা করুন। একটি পাত্রে জাম্বুরার সঙ্গে ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। এর সঙ্গে তৈরি করা ড্রেসিং মিশিয়ে দিন। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে গেলে পরিবেশন করুন।