কারওয়ান বাজারে নতুন রূপে ফিরে এল ‘পেয়ালা’ ক্যাফে
মুখরোচক ও বাহারি স্বাদের মেন্যু এবং নজরকাড়া ইন্টেরিয়র নিয়ে আবার চালু হলো লাইফস্টাইল ক্যাফে ‘পেয়ালা’র কারওয়ান বাজার শাখা।
‘পেয়ালা বাংলাদেশ’-এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালে। এরপর একে একে ২০১৮ ও ২০২০ সালে আরও দুটি শাখা চালু হয়। দেশের সীমানা পেরিয়ে ২০২৪ সালে সিঙ্গাপুরেও যাত্রা শুরু করে ক্যাফেটি। খাবারের ভিন্ন স্বাদ, মনোরম পরিবেশ ও উন্নত সেবার জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘পেয়ালা’ ক্যাফে সবার কাছে হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন মুহূর্ত উদ্যাপনের প্রিয় ঠিকানা।
কিছু সময় কার্যক্রম বন্ধ রাখার পর পেয়ালার কারওয়ান বাজার শাখাটি গত ২৮ অক্টোবর থেকে জাহাঙ্গীর টাওয়ার (প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বিপরীতে) আবার চালু হয়েছে। এখানে ২৮৫ থেকে ৪৮৫ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে বিভিন্ন র্যাপস, সালাদ ও রাইস বোল। এ ছাড়া পাওয়া যাবে বার্গার, যার দাম শুরু ২৯৫ টাকা থেকে। সম্পূর্ণ মেন্যুটি বিভিন্ন ধরনের উৎসব উদ্যাপনের জন্য অতিথিদের পছন্দের ধরন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।
এ ছাড়া আধুনিক সাজসজ্জা, আন্তরিক পরিবেশ এবং পেয়ালার নিজস্ব বিশেষ আলপনা দিয়ে অলংকৃত দেয়ালের সমন্বয়ে নতুন এই শাখার লক্ষ্য ডাইন-ইন এবং টেক-অ্যাওয়ে অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে তোলা। কারওয়ান বাজারের এই শাখা খোলা থাকবে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।