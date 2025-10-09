রসনা

মাফিনের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

মাফিনছবি: পেক্সেলস

উপকরণ

  • ময়দা: ১ কাপ

  • ডিম: ১টি

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • দুধ: আধা কাপ

  • বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ

  • লবণ: সামান্য

  • চকলেট চিপ: প্রয়োজনমতো

  • চিনি: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • ডিম ও চিনি ফেটে তার সঙ্গে দুধ ও গলানো মাখন মেশাতে হবে।

  • এবার ময়দা, লবণ ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে তা ডিম-দুধের মিশ্রণের সঙ্গে আলতোভাবে মেশাতে হবে।

  • এবার মাফিন কাপগুলো খামির দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভরতে হবে।

  • ওপরে চকলেট চিপগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে।

  • প্রি-হিটেড ওভেনে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করতে হবে।

