মাফিনের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
ময়দা: ১ কাপ
ডিম: ১টি
মাখন: ২ টেবিল চামচ
দুধ: আধা কাপ
বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ
লবণ: সামান্য
চকলেট চিপ: প্রয়োজনমতো
চিনি: ৩ টেবিল চামচ
প্রণালি
ডিম ও চিনি ফেটে তার সঙ্গে দুধ ও গলানো মাখন মেশাতে হবে।
এবার ময়দা, লবণ ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে তা ডিম-দুধের মিশ্রণের সঙ্গে আলতোভাবে মেশাতে হবে।
এবার মাফিন কাপগুলো খামির দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভরতে হবে।
ওপরে চকলেট চিপগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে।
প্রি-হিটেড ওভেনে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করতে হবে।
আরও পড়ুন