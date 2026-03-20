উত্তরবঙ্গের চালের বিরিয়ানির বিশেষত্ব কী, দেখুন রেসিপিতে

উত্তরবঙ্গের চালের বিরিয়ানির রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উত্তরবঙ্গের চালের বিরিয়ানি
উপকরণ
সেদ্ধ চাল ৩ কাপ
শর্ষের তেল ১ কাপ
পেঁয়াজকুচি ১ কাপ
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
মরিচগুঁড়া ২ টেবিল চামচ
হলুদগুঁড়া ২ টেবিল চামচ
জিরাগুঁড়া ১ চা–চামচ
ধনেগুঁড়া ১ চা–চামচ
লবণ স্বাদমতো
শুকনা মরিচ ৩-৪টি
তেজপাতা কয়েকটি
এলাচি কয়েকটি
দারুচিনি কয়েক টুকরা
লবঙ্গ কয়েকটি
বড় এলাচি ২টি
গোলমরিচ আধা চা-চামচ
মুরগির মাংস ১ কেজি
কাঁচা মরিচ ৭-৮টি
প্রণালি
শুকনা তাওয়ায় প্রথমে চাল হালকা ভেজে নিন। ভাজা চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখে দিন।
কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে নিন। তাতে পেঁয়াজকুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন।
এরপর আদাবাটা, রসুনবাটা, মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, জিরাগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, লবণ, শুকনা মরিচ, তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচি ও গোলমরিচ সামান্য পানি দিয়ে কষান।
মসলা কষে এলে মুরগির মাংস দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন। প্রয়োজন হলে সামান্য গরম পানি দিয়ে কষাতে থাকুন।
মাংস অর্ধসেদ্ধ হয়ে এলে ভেজে রাখা চাল দিয়ে প্রায় ১ মিনিট নাড়ুন। এরপর প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন।
প্রায় ১০ মিনিট পর চুলার আঁচ কমিয়ে একটি তাওয়ার ওপর পাত্র বসিয়ে অল্প আঁচে দমে রাখুন।
শেষে ওপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা আর কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।