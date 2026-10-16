সুজি দিয়েও বানাতে পারেন নাড়ু, দেখুন রেসিপি

সুজি দিয়েও বানাতে পারেন নাড়ু, দেখুন রেসিপি
সুজি দিয়েও বানাতে পারেন নাড়ু। রেসিপি দিয়েছে টুম্পার স্বপ্নরাজ্য
উপকরণ
ঘিয়ে ভাজা সুজি আধা কাপ
নারকেল কোরা ২ কাপ
চিনি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ
দুধের ক্ষীর আধা কাপ
এলাচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ
পানি সামান্য
প্রণালি
প্রথমে সুজিগুলোকে ঘিয়ে ভালোভাবে ভেজে বাদামি রং করে নিতে হবে।
অন্য একটি কড়াইয়ে নারকেল কোরা, চিনি ও পানি দিয়ে ভালোভাবে জ্বাল দিয়ে পাক তৈরি করে নিন।
পাক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে সুন্দরভাবে পাটায় বেটে নিতে হবে।
এরপর এর সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা সুজি, দুধের ক্ষীর ও এলাচের গুঁড়া মিশিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন।
সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে গেলে হাতের সাহায্যে চৌকোনা আকারে নাড়ু তৈরি করুন।
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