রসনা

ছানার পাতুরির রেসিপি

ছানা দিয়ে রাঁধতে পারেন মজার মজার পদ। এখানে রইলো ছানার পাতুরি তৈরির কৌশল। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

ছানার পাতুরিছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • টাটকা ছানা: ২৫০ গ্রাম

  • শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • কোরানো নারকেল: ২ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৩-৪টি (কুচি করা)

  • হলুদ: সামান্য

  • শর্ষের তেল: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • কলাপাতা: ৪-৬ টুকরা

  • সুতা বা টুথপিক: বাঁধার জন্য

প্রণালি

গরম ভাতের সঙ্গে ছানার পাতুরি খেতে মজা
ছবি: সুমন ইউসুফ

  • ছানা হাত দিয়ে ভালো করে মথে নরম করে নিন।

  • এর সঙ্গে দিন শর্ষেবাটা, নারকেল, কাঁচা মরিচকুচি, লবণ, হলুদ ও শর্ষের তেল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন।

  • কলাপাতাকে চুলায় বা প্যানে হালকা গরম করে নিন।

  • এতে পাতা কিছুটা নরম হবে, ভাঁজ করা যাবে।

  • প্রতিটি পাতায় সামান্য তেল মেখে নিন।

  • কলাপাতার মাঝখানে ছানার মিশ্রণ রেখে দিন।

  • চারপাশ থেকে মুড়ে সুতা দিয়ে বেঁধে নিন।

  • টুথপিক দিয়েও আটকাতে পারেন।

  • একটি তাওয়া বা ননস্টিক প্যানে অল্প তেল গরম করে পাতুরিগুলো রেখে দিন।

  • কম আঁচে দুই পাশ ৭-৮ মিনিট করে ভাজুন বা ভাপ দিন।

  • সুগন্ধ ছড়ালে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

