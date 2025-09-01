রসনা

পরোটা ও কষা মাংসের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

পরোটা ও কষা মাংসছবি: প্রথম আলো

পরোটা

উপকরণ

  • ময়দা: ২৫০ গ্রাম

  • সয়াবিন তেল : ২ টেবিল চামচ

  • পানি: পরিমাণমতো

  • লবণ: সামান্য

  • ডিম: ১টি

প্রণালি

  • প্রথমে ময়দাসহ সামান্য লবণ, ডিম দিয়ে পানিতে মেখে খামি করে কিছুটা সময় রেখে দিন।

  • পরে ময়দার গুলি পাকিয়ে নিয়ে বেলনায় বেলে নিন।

  • এরপর চাটু বা তাওয়ায় তেল দিয়ে পরোটার দুই পাশ ভেজে নামান।

কষা মাংস

উপকরণ

  • মুরগি: ৫০০ গ্রাম

  • সরিষার তেল: ৪ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ২ কাপ

  • মরিচগুঁড়া: ২ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ২ চা-চামচ

  • হলুদ: ১ চা-চামচ

  • আদা ও রসুনবাটা: ২ চা-চামচ

  • গরমমসলা: ১ চা-চামচ

  • তেজপাতা: ২টি

  • লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি

  • কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে গরমমসলা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন।

  • এর মধ্যে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন।

  • পেঁয়াজগুলো বাদামি হলে আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন।

  • এবার এর মধ্যে মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও পানি মেশান।

  • মসলা কষাতে কষাতে যখন তেল ছাড়বে, তখন মাংসগুলো দিয়ে কষাতে হবে।

  • অল্প পানি দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন।

  • মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে এলে নামান।

  • ওপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করুন।

