রসনা

কোনের ভেতর চিজ, দেখুন রেসিপি

দুপুর আর রাতের খাবারের মাঝখানে কিছু একটা তো খাওয়া চাই। বাড়িতেই বানাতে পারেন বিদেশি ঢঙের এই পদটি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

কোনের ভেতর চিজছবি: সৌরভ দাস

পাফের উপকরণ

  • ময়দা: ৩ কাপ

  • মাখন: ৩ টেবিল চামচ

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: আধা চা-চামচ

  • ডিম: ১টি

  • পানি: পরিমাণমতো

স্টাফিংয়ের জন্য

  • ক্রিম চিজ: ১ কাপ

  • গাজরকুচি: আধা কাপ

  • ক্যাপসিকামকুচি: আধা কাপ

  • চিলি ফ্লেক্স: আধা চা-চামচ

  • কালো গোলমরিচ: আধা চা-চামচ

প্রণালি

  • ময়দার সঙ্গে সব উপকরণ ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাফ ডো তৈরি করে নিন।

  • রুটি বেলে চারকোনা টুকরা করে দুই পাশ আটকে দিন।

  • কোনের মতো আকার করে নিতে হবে।

  • ১৯০ ডিগ্রিতে ৩০ মিনিট বেক করে নেবেন।

  • স্টাফিংয়ের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন।

  • এবার তৈরি করা কোন পাফের ভেতর চিজের মিশ্রণ দিয়ে দিন।

  • পরিবেশন করুন।

