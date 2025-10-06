মোরগ ভিন্দালুর রেসিপি

মোরগ ভিন্দালুর রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
মোরগের মাংস (ছোট টুকরা): ১ কেজি
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
রসুনকুচি: ১ চা-চামচ
কাঁচা মরিচ: ২-৩টি
লবণ: স্বাদমতো
তেল: ১ কাপ
আলু: ৫-৬ টুকরা
ভিন্দালু পেস্ট তৈরি উপকরণ
কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া: ২ টেবিল চামচ
ধনে গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ
সরিষাবাটা: ১ চা-চামচ
হলুদ গুঁড়া: আধা চা-চামচ
গোল মরিচ গুঁড়া: আধা চা-চামচ
সিরকা: ৪ টেবিল চামচ
সিরকার সঙ্গে সব মসলা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন
আরও পড়ুন
প্রণালি
সসপ্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন সামান্য ভাজুন।
ভাজা হলে ভিন্দালু পেস্ট দিন এবং কষান।
মোরগের মাংস দিন ৩-৪ মিনিট ভুনা করুন।
লবণ আলু ও ২ কাপ গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন ৫ মিনিট।
মাংস সেদ্ধ না হলে আরও পানি দিয়ে কম আঁচে ফোটান।
মাংস সেদ্ধ হলে কষিয়ে নামান।
ইচ্ছা হলে পছন্দমতো ঝোল রাখা যায়।
আরও পড়ুন