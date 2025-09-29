রসনা

কয়লা মোরগের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

কয়লা মোরগছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • মোরগ: ১ কেজি

  • আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা: ১ কাপ

  • মরিচ গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • জিরা গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • ধনে গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • কাবাব মসলা (দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, গোল মরিচ, জিরা, জয়ফল, জয়ত্রী ১ চা-চামচ করে নিয়ে টেলে বেটে নিতে হবে): ১ চা-চামচ (উঁচু) সঙ্গে পেঁয়াজ বেরেস্তাও বেটে নিতে হবে

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: প্রয়োজনমতো

  • ঘি: ১ টেবিল চামচ

  • ধোয়ার জন্য কাঠ কয়লা: ১ টুকরা

  • স্টিলের বাটি (ছোট): ১টি

  • অথবা ফয়েল পেপার: ১ টুকরা

  • ঢাকনা: ১টি

প্রণালি

  • মোরগের মাংস টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • মাংসের সঙ্গে আদাবাটা, রসুনবাটা, মরিচ গুঁড়া, লবণ, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, কাবাব মসলা, টকদই ও ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।

  • তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে ফাটিয়ে নিন।

  • বাটা পেঁয়াজ (বেরেস্তা) দিন।

  • ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন।

  • মাংস সেদ্ধ ও ভাজা-ভাজা হলে সার্ভিং ডিশে ঢেলে মাঝখানে ফয়েল পেপারের বাটি অথবা স্টিলের ছোট বাটি বসিয়ে তার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা রেখে কয়লার ওপর ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে পাঁচ-ছয় মিনিট ঢেকে রাখুন।

  • গরম-গরম পরোটা, লুচি, নানরুটি, পোলাও দিয়ে পরিবেশন করুন।

