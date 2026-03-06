রসনা

শাহি রেশমি বিফ স্ট্রোগানফ বিরিয়ানির রেসিপি

শাহি রেশমি বিফ স্ট্রোগানফ বিরিয়ানির রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

শাহি রেশমি বিফ স্ট্রোগানফ বিরিয়ানিছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • গরুর মাংস (পাতলা করে কেটে নেওয়া) ১ কেজি

  • টক দই ১ কাপ

  • আদা-রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ

  • গরমমসলা ১ চা-চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • ঘি আধা কাপ

  • পেঁয়াজকুচি ২ কাপ

  • ক্যাপসিকাম ৩ কাপ ৩ রঙের

  • গাজর ২৫০ গ্রাম

  • বাঁধাকপি ১টি

  • মাশরুম স্লাইস ১ কাপ

  • ফ্রেশ ক্রিম ১ কাপ

  • বাসমতী চাল ৫ কাপ (আধা সেদ্ধ)

  • জাফরান ভেজানো দুধ সিকি কাপ

  • ধনেপাতা পরিমাণমতো।

প্রণালি

  • দই, আদা-রসুন, গোলমরিচ, গরমমসলা ও লবণ দিয়ে মাংস ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন।

  • কড়াইয়ে ঘি দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে রাখুন। মাংস, ক্যাপসিকাম, গাজর, বাঁধাকপি ও মাশরুম দিন।

  • মাংস সেদ্ধ হলে ক্রিম মিশিয়ে ঘন স্ট্রোগানফ গ্রেভি তৈরি করুন। হাঁড়িতে স্তর করে এবার উপকরণগুলো দিতে হবে।

  • প্রথমে চাল, এরপর মাংসের গ্রেভি দিন। এর ওপর পেঁয়াজ বেরেস্তা ও জাফরান দুধ দিয়ে দিন।

  • এভাবে আবার আরেকটি স্তর করে চাল, মাংসের গ্রেভি, পেঁয়াজ বেরেস্তা, জাফরান দুধ দিন।

  • ঢেকে কম আঁচে ২০ মিনিট দম দিন। হয়ে গেলে ওপরে ক্রিম ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

