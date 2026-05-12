দই–চানাচুর বানাবেন যেভাবে
রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ
ঘন টক দই: ১ কাপ
বিট লবণ: আধা চা-চামচ
সবুজ সস: স্বাদমতো
চাট মসলা: আধা চা-চামচ
মিনি শিঙারা: ১২-১৩টি
পেঁয়াজকুচি: সিকি কাপ
কাঁচা মরিচকুচি: স্বাদমতো
ঝাল চানাচুর: ১ কাপ
ধনেপাতাকুচি: স্বাদমতো
তেঁতুলের সস: স্বাদমতো
প্রণালি
প্রথমে একটি পাত্রে টক দই ভালোভাবে ফেটে মসৃণ করে নিন। এর সঙ্গে বিট লবণ, সবুজ সস ও চাট মসলা মেশান। পরিবেশন পাত্রে প্রথমে মিনি শিঙারা হালকা ভেঙে দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচকুচি ও চানাচুর ছড়িয়ে দিন। ওপরে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে ধনেপাতা ও তেঁতুলের সস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। খাওয়ার সময় হালকাভাবে মিশিয়ে নিন, যাতে চানাচুর মুচমুচে থাকে।