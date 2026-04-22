রসনা

গরমে কাঁচা আমের সালাদ বানান এভাবে

কাঁচা আমের সময় এখন। ভর্তা বা শরবতের বাইরেও কাঁচা আম খেতে পারেন সালাদ বানিয়ে। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • মুরগির বুকের মাংস ২ পিস

  • পাপরিকা ১ চামচ

  • সয়া সস ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা–চামচ

  • মধু ১ টেবিল চামচ

  • লেবুর রস ১ চা–চামচ

  • শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা আম ১টি

  • কাঁচা পেঁপে (কুচি) ১ কাপ

  • গাজর ১টি (কুচি)

  • তেঁতুলের পিউরি ১ টেবিল চামচ

  • ব্রাউন সুগার ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচের কুচি ১টি

  • রসুন ১টি (গ্রিল করা)।

প্রণালি

কাঁচা আমের চিকেন সালাদ
ছবি: কবির হোসেন

  • মুরগির বুকের মাংসের সঙ্গে পাপরিকা, সয়া সস, গোলমরিচের গুঁড়া, মধু, লেবুর রস ও শর্ষের তেল মেখে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন।

  • প্যানে মাংসের টুকরো দিয়ে দুই পাশ গ্রিল করে নিন।

  • সঙ্গে একটি রসুনও গ্রিল করে রাখুন।

  • আম, পেঁপে ও গাজর কুচি করে নেবেন।

  • সঙ্গে তেঁতুলের পিউরি, ব্রাউন সুগার, গোলমরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচের কুচি ও রসুন দিয়ে সালাদ তৈরি করুন।

  • গ্রিল করা মুরগির বুকের মাংস টুকরা করে সালাদের ওপর দিয়ে পরিবেশন করুন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন