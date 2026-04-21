রসনা

পোড়া আমের কাজি বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

কাঁচা আমের সময় এখন। বানাতে পারেন পোড়া আমের কাজি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

পোড়া আমের কাজিছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • কাঁচা আম: ১টি

  • রসুনকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • শুকনা মরিচ: ২টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • শর্ষের তেল: ১ চা-চামচ

প্রণালি

কাঁচা আম ও রসুন আগুনে পুড়িয়ে নিন। ভাজা শুকনা মরিচ, পোড়ানো রসুনের কোয়া, লবণ, মরিচের গুঁড়া ও শর্ষের তেল একসঙ্গে মেখে নিন। পোড়া আমের খোসা ও বিচি ফেলে চটকে নিন। বাকি উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পরিমাণমতো খাওয়ার পানি দিয়ে কাজি তৈরি করে নিন। এটি চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী টক। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন