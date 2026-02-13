চট্টগ্রাম অঞ্চলের আতিক্বা পিঠা যেভাবে বানাবেন
আতিক্বা পিঠার রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফেরদৌস
আতিক্বা পিঠা
উপকরণ
বাংলা কলা ৪টি
নারকেলকুচি আধা কাপ
গুঁড়া দুধ আধা কাপ
খেজুরের গুড় ১ কাপ
বিন্নি চাল ২ কাপ
লবণ সামান্য
প্রণালি
চাল দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে তাতে লবণ মাখিয়ে রাখুন।
কলা ভালো করে চটকে বাকি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।
কলাপাতা ৬ ইঞ্চি বাই ৬ ইঞ্চি করে কেটে পাতার এক পাশে পিঠার মিশ্রণ রেখে ভালো করে পেঁচিয়ে নিন।
এবার হাঁড়িতে পানি দিয়ে ৪০-৪৫ মিনিট ভাপিয়ে নিন।
কলাপাতা না পাওয়া গেলে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করতে পারেন।