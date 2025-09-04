সুস্বাদু সব কাবাব নিয়ে ওয়েস্টিন ঢাকায় চলছে উৎসব

সুস্বাদু সব কাবাব নিয়ে ওয়েস্টিন ঢাকায় চলছে উৎসব
বিশ্বের নানা প্রান্তের কাবাব নিয়ে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘গুরমে কাবাব ফেস্ট’। ১০ দিনের এই উৎসব চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি। ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির সিইও শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘বিশ্বের সেরা কাবাবগুলোকে এখানে আমরা এক ছাদের নিচে এনেছি।’ উৎসবে রয়েছে মিসর, তুরস্ক, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের কাবাব। দেখে নিন কাবাব ফেস্টের প্রথম দিনের একঝলক।
