সুস্বাদু সব কাবাব নিয়ে ওয়েস্টিন ঢাকায় চলছে উৎসব

বিশ্বের নানা প্রান্তের কাবাব নিয়ে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘গুরমে কাবাব ফেস্ট’। ১০ দিনের এই উৎসব চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি। ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির সিইও শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘বিশ্বের সেরা কাবাবগুলোকে এখানে আমরা এক ছাদের নিচে এনেছি।’ উৎসবে রয়েছে মিসর, তুরস্ক, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের কাবাব। দেখে নিন কাবাব ফেস্টের প্রথম দিনের একঝলক।

গরুর পাঁজরের মাংস দিয়ে তৈরি ‘বিফ রিব সেট’
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
সাজিয়ে রাখা হয়েছে চান্দি মুর্গ, মাটন বটি, টেংরি, আদানা, কোফতা কাবাব, লাহোরি চিকেন কাবাব ও চিকেন বিহারি কাবাব
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
আস্ত ভেড়ার ‘ল্যাম্ব কুজি’। শুধু নৈশভোজের সময় বুফেতে উপভোগ করা যাবে এই আয়োজন।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
কাবাব ছাড়াও দেশীয় নানা ধরনের আঞ্চলিক খাবারও আছে। কাবাব ছাড়াও রয়েছে জাপানি খাবার সুশি।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
তৈরি হচ্ছে লাইভ কাবাব
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি ‘ল্যাম্ব চপ কাবাব’।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন। জনপ্রতি বুফের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৯৫০ টাকা।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
