শর্ষে পনিরের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা রায়
উপকরণ
চার কোনা করে কাটা পনির: ৫০০ গ্রাম
শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ
পোস্তবাটা: ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ: ৫–৬টি
লবণ: পরিমাণমতো
চিনি: স্বাদমতো
হলুদ: ১ চা-চামচ
শর্ষের তেল: ১ কাপ
মরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ
প্রণালি
কড়াইয়ে পনির দিয়ে হালকা ভেজে নিন।
এরপর শর্ষে, পোস্তবাটা, লবণ, চিনি ও হলুদের গুঁড়া পানি দিয়ে একসঙ্গে মেশান।
সেটা পনিরের ওপর ঢেলে দিন।
কাঁচা মরিচ চিড়ে দিতে হবে।
কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করুন।
ওপরে কাঁচা শর্ষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।