রসনা

শর্ষে পনিরের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা রায়

শর্ষে পনিরছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • চার কোনা করে কাটা পনির: ৫০০ গ্রাম

  • শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • পোস্তবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৫–৬টি

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • চিনি: স্বাদমতো

  • হলুদ: ১ চা-চামচ

  • শর্ষের তেল: ১ কাপ

  • মরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • কড়াইয়ে পনির দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

  • এরপর শর্ষে, পোস্তবাটা, লবণ, চিনি ও হলুদের গুঁড়া পানি দিয়ে একসঙ্গে মেশান।

  • সেটা পনিরের ওপর ঢেলে দিন।

  • কাঁচা মরিচ চিড়ে দিতে হবে।

  • কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করুন।

  • ওপরে কাঁচা শর্ষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

