যেভাবে বানাবেন ফলের চাট, দেখুন রেসিপি
উপকরণ
পাকা কলা (গোল করে কাটা): ৪টি
পাকা পেয়ারা (কিউব করে কাটা): ১টি
লেবু: ২টি
পাকা আম (কিউব করে কাটা): ২টি
সবুজ আঙুর: সিকি কাপ
কালো আঙুর :সিকি কাপ
লাল আপেল (কিউব করে কাটা) : ১টি
তরমুজ (কিউব করে কাটা): দেড় কাপ
আনার দানা (ঐচ্ছিক): সিকি কাপ
কমলা (খোসা ছাড়িয়ে কোষগুলো বের করে নেওয়া): ১ কাপ
আনারস (কিউব করে কাটা): ১ কাপ
লবণ: আধা চা-চামচ বা স্বাদমতো
ভাজা জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ
চাট মসলা পাউডার: ১ চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
চিনি: ১ টেবিল চামচ
পুদিনাপাতার কুচি: এক টেবিল চামচ
প্রণালি
একটি বোলে সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে নিন। ঢেকে ২-৩ ঘণ্টা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। পরিবেশন পাত্রে বা গ্লাসে পরিবেশন করুন।
