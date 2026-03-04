রসনা

ফ্রুট পাঞ্চের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
ফ্রুট পাঞ্চ
ছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • সবুজ আপেল (কিউব করে কাটা): এক কাপ

  • সবুজ আঙুর (অর্ধেক করে কেটে নিতে হবে): আধা কাপ

  • কালো আঙুর অথবা লাল আঙুর (অর্ধেক করে কেটে নিতে হবে): আধা কাপ

  • পাকা আম (কিউব করে কাটা): ১ কাপ

  • তরমুজ (কিউব করে কাটা): পরিমাণমতো

  • কমলা: খোসা ছাড়িয়ে কোষগুলো খুলে নিতে হবে অাঁশের ভেতর থেকে

  • পানিতে গুলে নেওয়া ট্যাং: ৫০০ এমএল

  • চায়ের লিকার: এক কাপ

  • মাল্টা বা কমলার জুস: ৫০০ এমএল

  • স্বচ্ছ সোডাযুক্ত কোমল পানীয়: এক লিটার

  • চিনি: সিকি কাপ

  • পুদিনাপাতা: সাজানোর জন্য

আরও পড়ুন

বিফ পেশোয়ারি পর্দার রেসিপি

প্রণালি

ফ্রুট পাঞ্চ
ছবি: প্রথম আলো

  • কিউব করে কাটা ফলগুলোতে লেবুর রস মেখে রেখে দিন।

  • একটি পাত্রে চায়ের লিকার, ট্যাং, চিনি ও লবণ মিশিয়ে ফলের মধ্যে ঢেলে দিন।

  • ফলের সঙ্গে ট্যাং লিকারের মিশ্রণ আলতোভাবে মিশিয়ে নাড়ুন।

  • এবার ১০ বা ১৫ মিনিট পরপর মাল্টা বা কমলার জুস ফলের পাত্রে অল্প অল্প করে ঢেলে মিশিয়ে নিন।

  • পরিবেশনের আগে পরিবেশন গ্লাস বা কাপে ঢেলে ঠান্ডা কোমল পানীয় ঢেলে পুদিনাপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আরও পড়ুন

মুরগির কিউব বাইটের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন