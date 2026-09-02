রসনা

রেড কারি মোমোর রেসিপি

বাড়িতেই বানাতে পারেন নানা স্বাদের মোমো। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

রেড কারি মোমোছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • কেনা বা ঘরে বানানো স্টিম মোমো: ১০-১২টি

  • তেল: ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজ: ১টি স্লাইস করা

  • থাই রেড কারি পেস্ট: ২ টেবিল চামচ

  • নারকেলের দুধ: ১ ক‍্যান

  • লেমন গ্রাস: ১টি ছোট টুকরা করা

  • বেসিল: পছন্দমতো

  • ব্রাউন সুগার: আধা চা-চামচ

  • তিলের তেল: আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস: আধা চা-চামচ

  • লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো

রেড কারি মোমো
ছবি: সুমন ইউসুফ

প্রণালি

কিমা বা সবজির পুর দিয়ে মোমো বানিয়ে ভালোমতো সেদ্ধ বা স্টিম করে নিন। কেনা মোমোও সেদ্ধ বা স্টিম করে নিতে পারেন। প্যানে তেল গরম করে স্লাইস করা পেঁয়াজ হালকা ভেজে নিন। এবার এতে থাই রেড কারি পেস্ট দিয়ে দিন। কাঁচা গন্ধ যাওয়া পর্যন্ত কষান। মসলা ভাজা হলে নারকেলের দুধ ও লেমন গ্রাস দিয়ে দিন। কষান কিছুক্ষণ। অন্যান্য সব উপকরণ দিয়ে ফুটতে দিন। সস ঘন হয়ে এলে স্বাদ দেখে নিন। সেদ্ধ মোমোগুলো ছেড়ে দিন। হালকা আঁচে ২-৩ মিনিট রেখে সসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। পরিবেশন পাত্রে কারি ঢেলে নিয়ে ওপরে মোমোগুলো ছড়িয়ে দিন। পছন্দমতো হার্বস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

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