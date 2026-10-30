রসনা

নারকেলের হলুদ স্যুপের রেসিপি দেখুন

রাতে অনেকেরই গরম স্যুপ আর রুটি খেতে ভালো লাগে। এখানে রইলো একটা ভিন্ন স্বাদের স্যুপের খোঁজ। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

হলুদ–নারকেলের স্যুপছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • নারকেলের দুধ ১ কাপ

  • অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি ১ চা-চামচ

  • আদাকুচি ১ চা-চামচ

  • হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • সবজির স্টক ২ কাপ

  • লবণ স্বাদমতো

  • গোলমরিচ স্বাদমতো

  • লেবুর রস ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ভেজে নিন।

  • হলুদগুঁড়া দিয়ে নেড়ে সবজির স্টক যোগ করুন।

  • ৮-১০ মিনিট ফুটিয়ে নারকেলের দুধ মেশান।

  • আরও ৩-৪ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন।

  • লবণ, গোলমরিচ ও লেবুর রস দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

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