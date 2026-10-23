রসনা

কোরিয়ার জনপ্রিয় চিকেন-নুডলস স্যুপ ডাক কালগুকসু, রেসিপি দেখুন

জীবনযাপন ডেস্ক
কোরিয়ার জনপ্রিয় চিকেন-নুডলস স্যুপ ডাক কালগুকসুছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • ময়দা: ৪ কাপ

  • ডিম: ১টি

  • বাদামতেল: ২ চা-চামচ

  • পানি: পরিমাণমতো

  • মুরগির স্টক: ৬ কাপ

  • মুরগির বুকের মাংস: ২৫০ গ্রাম

  • রসুন কোয়া: ৪টি

  • আদাকুচি: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজ: আধা কাপ

  • পেঁয়াজ কলির সাদা অংশ: ২টি

  • সয়া সস: আধা চা-চামচ

  • পানি: ১০ কাপ

  • গোলমরিচ গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • জুকিনিকুচি: ২ কাপ (সামান্য লবণ মেখে জলপাই/বাদামতেলে হালকা ভেজে নেওয়া)

  • লবণ: স্বাদমতো

আরও পড়ুন

লবঙ্গ চায়ের রেসিপি

প্রণালি

  • এক চামচ বাদামতেলসহ বাকি উপকরণগুলো ভালোভাবে মেখে ৩০ মিনিট ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।

  • এবার রুটির আকারে করে বলে ময়দা ছড়িয়ে ভাঁজ করে রোল করে নিন।

  • এবার ছুরির সাহায্যে চিকন আকারে কেটে গরম পানিতে এক চা-চামচ জলপাই তেল দিয়ে পাস্তা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন।

  • একটি প্যানে মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও পানি দিয়ে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে নিন।

  • সেদ্ধ মসলা, পানি ও মাংস আলাদা করে রাখুন।

  • মাংসগুলো আঙুল দিয়ে টেনে আধা ইঞ্চি করে ছিঁড়ে সেদ্ধ মসলা পেস্ট, গোলমরিচের গুঁড়া, সয়া সস ও সামান্য লবণ দিয়ে মেখে নিন।

  • মাংস সেদ্ধ পানিতে সয়া সস ও পেঁয়াজ দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে পানি ছেঁকে নিন।

  • পরিবেশন বাটিতে সেদ্ধ পাস্তা, ওপরে মুরগি রেখে স্টক ঢেলে দিন।

  • এবার জুকিনিকুচি ওপরে দিয়ে পরিবেশন করুন।

আরও পড়ুন

রামেন নুডলসের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন