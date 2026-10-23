কোরিয়ার জনপ্রিয় চিকেন-নুডলস স্যুপ ডাক কালগুকসু, রেসিপি দেখুন

কোরিয়ার জনপ্রিয় চিকেন-নুডলস স্যুপ ডাক কালগুকসু, রেসিপি দেখুন
উপকরণ
ময়দা: ৪ কাপ
ডিম: ১টি
বাদামতেল: ২ চা-চামচ
পানি: পরিমাণমতো
মুরগির স্টক: ৬ কাপ
মুরগির বুকের মাংস: ২৫০ গ্রাম
রসুন কোয়া: ৪টি
আদাকুচি: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজ: আধা কাপ
পেঁয়াজ কলির সাদা অংশ: ২টি
সয়া সস: আধা চা-চামচ
পানি: ১০ কাপ
গোলমরিচ গুঁড়া: ১ চা-চামচ
জুকিনিকুচি: ২ কাপ (সামান্য লবণ মেখে জলপাই/বাদামতেলে হালকা ভেজে নেওয়া)
লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি
এক চামচ বাদামতেলসহ বাকি উপকরণগুলো ভালোভাবে মেখে ৩০ মিনিট ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।
এবার রুটির আকারে করে বলে ময়দা ছড়িয়ে ভাঁজ করে রোল করে নিন।
এবার ছুরির সাহায্যে চিকন আকারে কেটে গরম পানিতে এক চা-চামচ জলপাই তেল দিয়ে পাস্তা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন।
একটি প্যানে মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও পানি দিয়ে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে নিন।
সেদ্ধ মসলা, পানি ও মাংস আলাদা করে রাখুন।
মাংসগুলো আঙুল দিয়ে টেনে আধা ইঞ্চি করে ছিঁড়ে সেদ্ধ মসলা পেস্ট, গোলমরিচের গুঁড়া, সয়া সস ও সামান্য লবণ দিয়ে মেখে নিন।
মাংস সেদ্ধ পানিতে সয়া সস ও পেঁয়াজ দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে পানি ছেঁকে নিন।
পরিবেশন বাটিতে সেদ্ধ পাস্তা, ওপরে মুরগি রেখে স্টক ঢেলে দিন।
এবার জুকিনিকুচি ওপরে দিয়ে পরিবেশন করুন।