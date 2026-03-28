ফ্রুটস মগ কেকের রেসিপি
উপকরণ
ময়দা: আধা কাপ
ডিম: ১টা
শুকনা ফল (কিশমিশ, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম): ১ টেবিল চামচ
তেল অথবা মাখন: ২ টেবিল চামচ
এসেন্স: ২ ফোঁটা
তরল দুধ: আধা কাপ
খাবার রং (ইচ্ছা): কয়েক ফোঁটা
বেকিং পাউডার: আধা চা-চামচ
চিনি: আধা কাপ
প্রণালি
একটা মগে ডিম ফেটে চিনি, দুধ, তেল অথবা মাখন মেশান।
এতে এসেন্স অথবা দারুচিনিগুঁড়া সামান্য মেশান।
খাবার রং দিতে চাইলে দিন।
ময়দা ও বেকিং পাউডার মেশান।
এবার একটি মগের অর্ধেকটা পরিমাণ কেকের ব্যাটার দিন।
তারপর বাদামকুচি, কিশমিশ দিয়ে মগ মাইক্রোওভেনে ২ মিনিট রাখুন।
২ মিনিটেই কেক তৈরি হয়ে যাবে।
