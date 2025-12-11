চিতই পিঠার রেসিপি
উপকরণ
কুসুম গরম পানি: প্রয়োজনমতো
আতপ চালের গুঁড়া: ৪ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি
চালের গুঁড়া ভালো করে লবণ ও পানি দিয়ে মেখে রাখুন।
২০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। ঢাকনা খুলে আবারও পানি দিয়ে ভালো করে মাখান।
প্রয়োজন হলে আরও পানি যোগ করুন।
গোলার ঘনত্ব একটু পাতলা হতে হবে। আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন।
কড়াইয়ে তেল ব্রাশ করে নিন।
কড়াইটা অনেকক্ষণ গরম রাখুন।
গোলা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ২-৩ মিনিট ঢেকে দিন।
পিঠা ফুলে উঠলে নামিয়ে ফেলুন।
ধনেপাতা ভর্তা, শর্ষেবাটা অথবা শুঁটকিভর্তা দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।