চিতই পিঠার রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
চিতই পিঠাছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • কুসুম গরম পানি: প্রয়োজনমতো

  • আতপ চালের গুঁড়া: ৪ কাপ

  • লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি

  • চালের গুঁড়া ভালো করে লবণ ও পানি দিয়ে মেখে রাখুন।

  • ২০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। ঢাকনা খুলে আবারও পানি দিয়ে ভালো করে মাখান।

  • প্রয়োজন হলে আরও পানি যোগ করুন।

  • গোলার ঘনত্ব একটু পাতলা হতে হবে। আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন।

  • কড়াইয়ে তেল ব্রাশ করে নিন।

  • কড়াইটা অনেকক্ষণ গরম রাখুন।

  • গোলা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ২-৩ মিনিট ঢেকে দিন।

  • পিঠা ফুলে উঠলে নামিয়ে ফেলুন।

  • ধনেপাতা ভর্তা, শর্ষেবাটা অথবা শুঁটকিভর্তা দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

