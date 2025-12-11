শীতে বানান তেলের পিঠা, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
উপকরণ
চালের গুঁড়া: ২ কাপ
খেজুরের গুড়: আধা কেজি
পানি: প্রায় দেড় থেকে ২ কাপ
গুঁড়া দুধ: ১ কাপ
চিনি: আধা কাপ (যদি লাগে)
লবণ: সিকি চা-চামচ
ভাজার জন্য সয়াবিন তেল: আধা লিটার
প্রণালি
বড় গভীর পাত্রে চালের গুঁড়া চেলে তাতে লবণ মিশিয়ে নিন।
ফুটন্ত গরম পানি বা কুসুম গরম পানি দিয়ে রুটি বানানোর মতো করে ডো বানিয়ে নিন। ১০ মিনিট মথে নিন।
মথা যত ভালো হবে, পিঠা তত সুন্দর ও ফুলকো হবে।
এবার সাধারণ তাপমাত্রার পানি দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন।
এ সময় গুঁড়া দুধ, চিনি আর লবণ মিশিয়ে নিন।
কোনো দানা যেন না থাকে। গুড় গলিয়ে মিশিয়ে নিন।
কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে তেল গরম করে নিন। ধোঁয়া উঠলে চুলা কমিয়ে আনুন।
তেলে শাশলিকের কাঠি দিয়ে দেখুন, যদি কাঠির গোড়ায় বুদ্বুদ ওঠে, তাহলে বড় চামচের এক হাতা করে গোলা তেলে দিন।
সাবধানে ঢালুন। এক পাশ হলে পিঠা আপনিই উঠে ওপরে চলে আসবে।
একই ভাবে আরেক পাশ ভাজুন।
গুড়ের মতো সুন্দর রং হয়ে এলে তুলে নিন। এভাবে সব কটি করে নিন।