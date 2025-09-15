রসনা

কামরাঙার মিষ্টি আচারের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

কামরাঙার মিষ্টি আচারছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • কামরাঙা: ৩টি (গোল করে কাটা)

  • শুকনা মরিচ: ২টি

  • তেজপাতা: ৩টি

  • মরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো

  • গুড়: আধা কাপ

  • পাঁচফোড়ন: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • শর্ষের তেল: ৪ চা-চামচ

  • সিরকা: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • একটি ফ্রাইপ্যানে সরিষার তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, শুকনা মরিচ দিয়ে নাড়ুন।

  • তারপর এতে কামরাঙা, মরিচগুঁড়া ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে।

  • একটু কষানো হলে গুড় দিয়ে দিন।

  • নাড়তে থাকুন, যাতে নিচে লেগে না যায়।

  • গুড় থেকে পানি বের হলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রাখতে হবে।

  • পানি শুকিয়ে এলে তাতে সিরকা দিয়ে আবারও অল্প আঁচে ২-৩ মিনিট রেখে নামিয়ে ফেলুন।

