নারকেল দিয়ে হাঁসের মাংসের রেসিপি

নারকেল দিয়ে হাঁসের মাংসের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
হাঁসের মাংস ১ কেজি (কেটে নেওয়া)
লবণ স্বাদমতো
হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ
শর্ষের তেল আধা কাপ
শুকনা মরিচ ৪-৫টি
তেজপাতা ২টি
দারুচিনি ১ টুকরা
এলাচ ৩-৪টি
লবঙ্গ ৩টি
পেঁয়াজকুচি ২ কাপ
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ
ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ
কাঁচা নারকেলকুঁচি ১ কাপ
নারকেল দুধ ১ কাপ
চিনি আধা চা–চামচ (ঐচ্ছিক)
কাঁচা মরিচ ৩-৪টি (চেরা)
গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ
প্রণালি
হাঁসের মাংসে লবণ ও হলুদ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন।
কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে শুকনা মরিচ, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ দিন।
পেঁয়াজকুচি দিয়ে লালচে করে ভাজুন।
আদা–রসুনবাটা, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া দিয়ে তেল ছাড়া পর্যন্ত কষান।
হাঁসের মাংস দিয়ে ১০-১৫ মিনিট কষিয়ে কাঁচা নারকেল যোগ করুন।
এরপর নারকেল দুধ, লবণ ও চিনি দিয়ে ঢেকে কম আঁচে ৩০-৪০ মিনিট রান্না করুন।
শেষে কাঁচা মরিচ ও গরমমসলা ছিটিয়ে নামান।