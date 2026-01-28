গত বছর ফুডপান্ডায় কোন ৩টি খাবার সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন দেশের মানুষ

গত বছর ফুডপান্ডায় কোন ৩টি খাবার সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন দেশের মানুষ
বাংলাদেশে অনলাইন খাবার অর্ডারের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ফুডপান্ডা। দেশের ৬৪ জেলাতেই খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে তারা। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের মানুষ কোন ধরনের খাবারের প্রতি বেশি ঝুঁকেছেন, তার একটি ধারণা পাওয়া যায় ফুডপান্ডার সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে। ‘ইন বাইটস’ শিরোনামের এই রিপোর্টে দেশের মানুষের রুচির বদল ও অনলাইন অভ্যাস সম্পর্কে একটি ধারণা মেলে।
কোন খাবারে বেশি ঝুঁকেছেন মানুষ
পুরো বছরের অর্ডার বিশ্লেষণ করে ফুডপান্ডা জানাচ্ছে, ২০২৫ সালে দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন কাচ্চি। তবে সেটা আবার বাসমতী চালের কাচ্চি।
প্রতিদিনের খাবারের বাইরে অনলাইন অর্ডারে বাসমতী চালের কাচ্চি বেশি এগিয়ে থাকাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন ফুড ভ্লগার তানহা ইসলাম। ফুডিশি নামে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ও টিকটকে জনপ্রিয় এই ব্লগার বলেন, ‘কাচ্চির শীর্ষে থাকার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত, এটা এক্সপেক্টেড (প্রত্যাশিত)। মাছ–ভাতে অভ্যস্ত বাঙালির কাছে বাইরের খাবার খাওয়া মানে ভারী কিছু। আর অনলাইনে সাধারণত খাবার অর্ডার করে মানুষ বাসায় অতিথি এলে বা বিশেষ কোনো মুহূর্ত উদ্যাপনে। আর এমন ক্ষেত্রে কাচ্চির মতো ভারী খাবারেই বেশি আগ্রহ দেখায় মানুষ। এ ছাড়া অল্প কাচ্চি দরকার হলে বাসায় রান্নার চেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে অর্ডার করে আনা সহজ।’
সবচেয়ে বেশি অর্ডার করা বাকি দুটি খাবারের নাম শুনলে অনেকেই অবাক হবেন। তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে থাকা খাবারটির নাম প্লেইন পরোটা আর তৃতীয় স্থানে আছে চিকেন চাপ। গত বছর ফুডপান্ডায় যে পরিমাণ প্লেইন পরোটা অর্ডার হয়েছে, সেটা চোখে পড়ার মতো বলে জানিয়েছে ফুডপান্ডা কর্তৃপক্ষ।
শীর্ষ খাবারে দুই ও তিন নম্বরে যে পরোটা আর চিকেন চাপ আসতে পারে, সেটা ভাবতেও পারেননি ফুডিশির তানহা ইসলাম, ‘আমি ভাবিনি এ দুটি খাবার শীর্ষে থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয়, পরোটা যেহেতু বাসায় বানানো অনেকের কাছে ঝামেলার, তাই অনলাইনে অর্ডার করে নেন। সকালের নাশতায় হোক বা চায়ে ডুবিয়ে খাওয়ার জন্য হোক, পরোটা লোকে অর্ডার করতেই পারে। পরোটা যেহেতু নানা কিছুর সঙ্গে খাওয়া হয় কমন হিসেবে, তাই এটার অর্ডার বেশি পড়ে থাকতে পারে।’
মোগল খাবার কাচ্চি অর্ডারের শীর্ষে থাকলেও পরের অবস্থানে পরোটা ও চিকেন চাপ থাকায় যেন কিছুটা ভারসাম্য হয়েছে। বাঙালির এই খাবারের ট্রেন্ড এবারও একই রকম থাকতে পারে বলে মনে করছেন তানহা ইসলাম, ‘তবে সেরা দুই–তিনে আসতে পারে তেহারি বা খিচুড়িও।’