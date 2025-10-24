কাঁচা মরিচের ঝালে পারশে মাছের রেসিপি
কাঁচা মরিচের ঝালে পারশে মাছের ঝোলের রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ: পারশে মাছ ৬ টুকরা, কাঁচা মরিচ ১০০ গ্রাম, হলুদের গুঁড়া সিকি চা চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা আধা চা চামচ, আদাবাটা আধা চা চামচ, জিরাগুঁড়া সিকি চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, বেগুন ১টি ফালি করা, ধনেপাতার কুচি স্বাদমতো, তেল সিকি কাপ, আস্ত কাঁচা মরিচ ৬টি, লেবুর রস ও লবণ (মাছ ধোয়ার জন্য) সামান্য, হলুদ ও লাল মরিচের গুঁড়া সামান্য (মাছ হালকা ভেজে নেওয়ার জন্য)।
প্রণালি: ১০০ গ্রাম কাঁচা মরিচ অল্প পানিতে আধা সেদ্ধ করে শিলপাটায় মিহি করে বেটে নিন। মাছের টুকরাগুলো পরিষ্কার করে লবণ ও লেবুর রস মাখিয়ে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সামান্য হলুদ, মরিচগুঁড়া ও লবণ মাখিয়ে সেঁকা তেলে ভেজে তুলুন। বেগুনের টুকরাগুলো একইভাবে ভেজে তুলুন। অন্যদিকে কড়াইতে তেল দিয়ে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা নেড়েচেড়ে একটু একটু করে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিন।
এবার ভাজা মাছ ও বেগুন কষানো মসলায় দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেড় কাপ পরিমাণ গরম পানি দিন। ঢেকে ৫ থেকে ৭ মিনিট রান্না করুন। ঢাকনা তুলে ভাজা জিরার গুঁড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও ৩ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।