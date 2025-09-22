বিলিম্বির টক আচারের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
উপকরণ
কাঁচা বিলিম্বি ফল: আধা কেজি
মরিচবাটা: ১ টেবিল চামচ
সরিষাবাটা: ২ চা-চামচ
পোস্তদানা: ৩ চা-চামচ
শুকনা মরিচ: ৪টি
পাঁচফোড়ন: ২ চা-চামচ
হলুদবাটা: ২ চা-চামচ
তেল: ১ কাপ
চিনি: ২ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
প্রণালি
প্রথমে বিলিম্বি ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন।
তেলে শুকনা মরিচ বোঁটাসহ ভেজে রাখুন।
পাঁচফোড়নও ভেজে নিন।
ভাজা হয়ে গেলে বাটা মসলা ও পোস্তদানা দিয়ে দিন।
সামান্য পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নিন।
মসলা কষানো হয়ে গেলে বিলিম্বি দিয়ে দিন এবং মাঝেমধ্যে নাড়ুন।
চিনি দিয়ে ১০-১২ মিনিট পরে বিলিম্বি সেদ্ধ হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন।
ঠান্ডা করে জারে ভরে রাখুন বিলিম্বির টক আচার।