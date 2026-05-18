রসনা

কালোজামের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
কালোজাম

উপকরণ

  • গুঁড়া দুধ: ১ কাপ

  • ময়দা: সিকি কাপ

  • বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ

  • ডিম: ১টি

  • ঘি: ২ টেবিল চামচ

  • চিনি: ২ কাপ

  • পানি: ২ কাপ

  • তেল: ডুবো তেলে ভাজার জন্য

  • এলাচি: ২টি

  • লাল খাবার রং: সামান্য

  • মাওয়া: পরিমাণমতো (সাজানোর জন্য)

প্রণালি

  • একটা পাত্রে ডিম ও ঘি ভালো করে ফেটিয়ে রাখতে হবে।

  • গুঁড়া দুধ, ময়দা ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে তাতে ডিমের মিশ্রণ অল্প অল্প করে দিয়ে নরম ডো বা খামির বানিয়ে নিয়ে তা আধা ঘণ্টার জন্য ঢেকে রেখে দিতে হবে।

  • নির্দিষ্ট সময় পরে হাতে অল্প ঘি মেখে খামির থেকে লেচি কেটে কালোজাম মিষ্টির আকারে (একটু চিকন আর লম্বাটে) তৈরি করে নিয়ে ডুবো তেলে কম আঁচে ভেজে নিতে হবে।

  • লক্ষ রাখতে হবে, মিষ্টি তেলে ছাড়ার সময় তেল যেন বেশি গরম না থাকে। তাহলে মিষ্টির বাইরের দিক তাড়াতাড়ি লালচে হয়ে যাবে আর ভেতর দিক কাঁচা থেকে যাবে।

কালোজাম
  • মিষ্টি প্রথমে লালচে হবে, পরে ঘন ঘন নেড়ে কালচে করে (কালোজাম যেমন রঙের হয়) ভেজে নামিয়ে নিতে হবে।

  • অন্যদিকে, আরেকটা পাত্রে চিনি ও পানি জ্বাল দিয়ে শিরা তৈরি করে তাতে ভেজে রাখা মিষ্টি দিয়ে মিনিট ১৫ মাঝারি আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন।

  • মাঝে দু–একবার একটু হালকা হাতে নেড়ে দিতে হবে।

  • নির্দিষ্ট সময় পরে চুলা থেকে নামিয়ে আরও আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা রেখে দিয়ে শিরা থেকে কালোজাম তুলে নিন।

  • ওপরে মাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

